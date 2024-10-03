Певица Валерия сообщила об участии сына в создании нового альбома: знал каждую ноту

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Валерия в рамках вечернего шоу "Мурзилки Live" на "Авторадио" рассказала, что её сын принимал активное участие в создании нового альбома.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public doman

Исполнительница сообщила, что записала 14 новых композиций, а её сын контролировал процесс. По словам Валерии, он был полностью вовлечён в работу и "знал каждую ноту".

"Он специально готовился, переслушал все мои треки и освежил их в памяти. Можно сказать, он руководил процессом, указывая, что нельзя убирать из альбома, а что должно остаться", — поделилась певица.

Валерия с гордостью заявила, что не зря растила и воспитывала своего сына, а также добавила, что уже не может дождаться, когда сможет показать поклонникам результат их совместной работы.

На вопрос ведущих, актуален ли сейчас выход альбома, артистка предложила проверить это уже после его релиза. При этом она подчеркнула, что работа была необычной, ведь её сын, владеющий продакшн-компанией, смог собрать музыкантов из разных стран.

Ранее стало известно местонахождение Андрея Макаревича* (признан в РФ иноагентом).

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.