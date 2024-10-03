Представитель "Машины времени" раскрыл местонахождение Андрея Макаревича*

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич*, признанный в России иностранным агентом, не покидал Израиль после массированной атаки Ирана. Об этом в беседе с "Абзацем" сообщил пресс-секретарь музыкального коллектива Антон Чернин.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, CC BY 3.0

Он заверил, что слухи о переезде артиста в США не соответствуют действительности. Макаревич по-прежнему живёт в Израиле и готовится к сольным концертам.

"Что касается помощи соотечественникам, Андрей Вадимович, безусловно, помогает, но предпочитает не афишировать такие вещи. Поэтому я не знаю подробностей", — сказал Чернин.

Музыкальный коллектив планирует выступить на территории Израиля в декабре. В планах посетить и выступить в Хайфе, Ашдоде и Тель-Авиве.

После эскалации конфликта на Ближнем Востоке появились сообщения о том, что многие российские артисты, проживающие в Израиле, решили покинуть страну.

Ранее Анастасия Волочкова сообщила об ухудшении состояния Любови Успенской.

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



«Машина времени» — советская и российская рок-группа, одна из старейших существующих групп русского рока.



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