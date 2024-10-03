Анастасия Волочкова заявила, что Любовь Успенская лежит под капельницами: надо спасать

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Балерина Анастасия Волочкова в разговоре с VOICE рассказала, что её подруга, певица Любовь Успенская лежит под капельницами из-за пропажи дочери Татьяны Плаксиной.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Артистка балета отметила, что по телефону даже не узнала голос исполнительницы, так как она находится в тяжёлом состоянии в окружении врачей.

"Мне врач рассказала, что у Успенской безумное давление и стресс. Одной капельницей здесь не обойтись. Она мне позвонила в таком состоянии, в таком отчаянии… Рассказала, что находилась в бреду. Нужно, прежде всего сейчас спасать Любу, так как это достояние России", — отметила Волочкова.

Певица Любовь Успенская вчера, 2 октября, сообщила, что её дочь Татьяна Плаксина пропала. Она связала исчезновение наследницы с её концертами в ЛНР и ДНР. Адвокат исполнительницы Елена Сенина заявила, что наследницу могли "завербовать спецслужбы" из-за поддержки уроженки Киева российских властей.

Стало известно, что Татьяна Плаксина улетела в Израиль, никого не предупредив.

Ранее Алла Пугачёва обратилась к покойному Вячеславу Добрынину.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественный деятель.





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