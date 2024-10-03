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Пугачёва обратилась к покойному Добрынину: я прощаюсь с тобой

1:30
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Народная артистка СССР Алла Пугачёва выразила свои соболезнования в связи с кончиной композитора Вячеслава Добрынина. Она записала траурный панегирик, поскольку не сможет присутствовать на церемонии прощания, которая состоится в пятницу, 4 октября, как сообщает "МК".

Пугачёва обратилась к покойному Добрынину: я прощаюсь с тобой
Фото: commons.wikimedia by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, CC BY-SA 4.0

В своем обращении Алла Пугачёва вспомнила, как начинался их творческий союз с Вячеславом Добрыниным.

"Я записала песню"Вспоминай меня"по просьбе Славы, чтобы показать её Софии Ротару. Она её и спела. Это была первая песня Вячеслава. Тогда мы работали в оркестре Лундстрема, и он очень боялся, что Соня не примет песню. Но, слава богу, ей понравилось. Я очень старалась", — начала свой рассказ Пугачёва.

Она отметила, что в то время была ещё никому не известной певицей, в то время как София Ротару уже была знаменита. Они были безмерно счастливы, когда узнали, что исполнительнице понравилась песня и она её запишет. По словам Аллы Пугачёвой, Вячеслав Добрынин тогда даже расплакался. В заключение она пожелала артисту покоиться с миром.

Вячеслав Добрынин ушёл из жизни 1 октября 2024 года в возрасте 78 лет после трёх перенесённых инсультов.

Ранее певица Ханна сообщила о проблемах со здоровьем.

 

 

Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец. 

А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве — Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР, РСФСР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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