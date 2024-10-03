Певица Ханна сообщила о проблемах со здоровьем и опубликовала фото с холтером: невозможно дышать

Певица Ханна (настоящее имя Анна Иванова) в личном блоге поделилась фото с холтером, суточным ЭКГ-регистратором, и сообщила о проблемах со здоровьем.

Фото: instagram.com by личный аккаунт певицы Ханны в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Она рассказала, что у неё случился приступ межрёберной невралгии — в этот момент человек практически не может дышать.

"А у меня активные концертный и съёмочный графики на октябрь. Не понимаю, как вообще себя взять в руки и перестать ныть. Ещё мы с малышками переболели вирусом Коксаки", — поделилась артистка.

Исполнительница счастлива в браке с генеральным директором лейбла Black Star Павлом Курьяновым. Вместе они воспитывают двоих дочерей — Адриану и Камиллу.

Певица признавалась, что во время второй беременности ей пришлось делать болезненные уколы из-за диагностированной анемии.

Ранее стало известно, что пропавшая дочь Любови Успенской не может вернуться домой.

Уточнения

Ха́нна (настоящее имя — А́нна Влади́мировна Ивано́ва; род. 23 января 1991, Чебоксары) — российская певица и фотомодель.





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