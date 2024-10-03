Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарышкин: Азербайджан и Россия сорвали американскую провокацию на российского дипломата
Стало известно, чем занимается пропавшая со сцены Анита Цой
Из-за травмы Глушенков пропустит матч с "Оренбургом"
Российский турист пожаловался на условия проживания в пятизвёздочном отеле Египта
5 мифов об уходе за кожей
Раскрыто местонахождение пропавшей дочери Любови Успенской
Экзопланета с температурой 766°C: удивительное открытие астрономов
Марбургская лихорадка: эпидемиолог рассказал о смертельном вирусе
Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта

Улетевшая из России дочь Любови Успенской не может вернуться домой

1:01
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, не сможет вернуться домой из Израиля, где её обнаружили, из-за напряжённой обстановки в регионе.

Улетевшая из России дочь Любови Успенской не может вернуться домой
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Telegram-канал Mash, дочь исполнительницы прибыла в страну незадолго до массированной атаки Ирана. В настоящее время количество рейсов ограничено, а спрос на билеты довольно высок.

Об исчезновении Татьяны Плаксиной стало известно вчера, 2 октября, из Telegram-канала общественника Виталия Бородина. Мужчина сообщил, что к нему за помощью обратилась сама Любовь Успенская. Певица вернулась из Баку и не обнаружила дочь дома — она не выходила на связь в течение нескольких дней.

Адвокат певицы Елена Сенина предположила, что Плаксину могли "завербовать спецслужбы", так как её мать, уроженка Киева, поддерживает российские власти.

Ранее стало известно, чем занимается Анита Цой.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней
Садоводство, цветоводство
Успейте обработать деревья осенью: это убережёт их от болезней Аудио 
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор
Шоу-бизнес
Заслуженный артист РФ Огурцов раскритиковал певца Шамана в роли князя Владимира: это позор Аудио 
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС
Экономика и бизнес
В Польше удивились вниманию, которое привлекает БРИКС Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации Дмитрий Плотников Украина разваливается, Пригожин неверно определил её суть Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Правда ли, что два яблока в день спасают от склероза? Польза и вред популярного фрукта
Марина Федункив пожаловалась на свою мать: отдала меня в 6 месяцев
Нутрициолог Никулина рассказала, как избавиться от зависимости от сладкого
Представитель Павла Дурова заявил, что они с Болгар не были парой
Готовим закуску "Капрезе" из помидоров, моцареллы и базилика
Дочь Любови Успенской нашлась
Ярославский зоопарк рассказал о состоянии кенгурёнка
Белорусские сыры снова подорожают: республика повысила минимальные цены на экспорт в Россию
Самолёт Ту-154. Легенда и красота советской и российской авиации
Российская армия применила по позициям ВСУ бомбу ФАБ-3000
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.