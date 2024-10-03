Улетевшая из России дочь Любови Успенской не может вернуться домой

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Дочь известной певицы Любови Успенской, Татьяна Плаксина, не сможет вернуться домой из Израиля, где её обнаружили, из-за напряжённой обстановки в регионе.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Как сообщает Telegram-канал Mash, дочь исполнительницы прибыла в страну незадолго до массированной атаки Ирана. В настоящее время количество рейсов ограничено, а спрос на билеты довольно высок.

Об исчезновении Татьяны Плаксиной стало известно вчера, 2 октября, из Telegram-канала общественника Виталия Бородина. Мужчина сообщил, что к нему за помощью обратилась сама Любовь Успенская. Певица вернулась из Баку и не обнаружила дочь дома — она не выходила на связь в течение нескольких дней.

Адвокат певицы Елена Сенина предположила, что Плаксину могли "завербовать спецслужбы", так как её мать, уроженка Киева, поддерживает российские власти.

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Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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