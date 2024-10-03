Стало известно, чем занимается пропавшая со сцены Анита Цой

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Певица Анита Цой запустила производство консервированных продуктов. Сообщается, что за банку маринованных овощей от артистки придётся выложить от 296 до 770 рублей.

Фото: Neumann U87 Condenser Microphone by Will Fisher from Richmond, VA, United States, CC BY-SA 2.0

Telegram-канал "Звездач" выяснил, что Анита Цой специализируется на изготовлении кимчи по-корейски, маринованных огурцов, помидоров и перца. Помимо этого у артистки можно приобрести варенье, компоты и кабачковую икру.

Сейчас продукцию Цой уже можно приобрести на популярных маркетплейсах. К рекламе своего товара артистка подключила и коллегу, исполнительницу Наташу Королёву. В Сети появились ролики, на которых артистка танцует на банках с соленьями и поедает хрустящие огурцы.

Ранее стало известно, где удалось найти пропавшую дочь Любови Успенской.

Уточнения

Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.