Стало известно, чем занимается пропавшая со сцены Анита Цой

Певица Анита Цой запустила производство консервированных продуктов. Сообщается, что за банку маринованных овощей от артистки придётся выложить от 296 до 770 рублей.
Telegram-канал "Звездач" выяснил, что Анита Цой специализируется на изготовлении кимчи по-корейски, маринованных огурцов, помидоров и перца. Помимо этого у артистки можно приобрести варенье, компоты и кабачковую икру.
Сейчас продукцию Цой уже можно приобрести на популярных маркетплейсах. К рекламе своего товара артистка подключила и коллегу, исполнительницу Наташу Королёву. В Сети появились ролики, на которых артистка танцует на банках с соленьями и поедает хрустящие огурцы.
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Анита Сергеевна Цой (имя при рождении — Анна Сергеевна Ким; с 1990 по 2016 год — Анна Сергеевна Цой; род. 7 февраля 1971, Москва, РСФСР, СССР) — российская певица, композитор, телеведущая и филантроп корейского происхождения; народная артистка Российской Федерации (2021).
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