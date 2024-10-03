Раскрыто местонахождение пропавшей дочери Любови Успенской

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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась в Израиле. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора артистки Константина Манжулу.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Представитель исполнительницы не стал разглашать другие подробности.

"Татьяна нашлась в Израиле", — сказал он.

О пропаже Татьяны Плаксиной стало известно 2 октября. Общественник Виталий Бородин сообщил в своём Telegram-канале, что за помощью к нему обратилась певица Любовь Успенская. Артистка вернулась домой из Баку и не обнаружила дочери дома, хотя все телефоны были на месте.

Любовь Успенская связывала исчезновение дочери с её концертами в ЛНР и ДНР.

Адвокат Успенской Елена Сенина предполагала, что Татьяну могли "завербовать спецслужбы", так как Любовь Успенская, уроженка Киева, поддерживает российские власти.

Ранее представитель Павла Дурова прокомментировал заявления Ирины Болгар.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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