Представитель Павла Дурова заявил, что они с Болгар не были парой

В беседе с The New York Times представитель основателя Telegram Павла Дурова сообщил, что бизнесмен никогда не состоял в отношениях с 44-летней Ириной Болгар. Однако он не стал отрицать, что эта женщина является матерью детей предпринимателя.
Мужчина пояснил, что у Павла Дурова "много детей", а Ирина Болгар, в свою очередь, предпочитала тратить предназначенные детям миллионы на "предметы роскоши и излишества".
"У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 000 долларов в месяц на ребёнка. Господин Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные госпожой Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей", — сказал представитель Дурова.
По его словам, Павел Дуров и Ирина Болгар состояли исключительно в деловых отношениях. Будучи тренером по йоге, женщина предложила бизнесмену родить детей, и он согласился.
Сама Ирина Болгар отрицает любые обвинения в свой адрес, связанные с нецелевым использованием денег.
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Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
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