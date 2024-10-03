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Представитель Павла Дурова заявил, что они с Болгар не были парой

1:18
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В беседе с The New York Times представитель основателя Telegram Павла Дурова сообщил, что бизнесмен никогда не состоял в отношениях с 44-летней Ириной Болгар. Однако он не стал отрицать, что эта женщина является матерью детей предпринимателя.

Представитель Павла Дурова заявил, что они с Болгар не были парой
Фото: Flickr by TechCrunch, CC BY 2.0

Мужчина пояснил, что у Павла Дурова "много детей", а Ирина Болгар, в свою очередь, предпочитала тратить предназначенные детям миллионы на "предметы роскоши и излишества".

"У господина Дурова много детей, и он поддерживает каждого из них поровну по ставке 10 000 долларов в месяц на ребёнка. Господин Дуров теперь надеется, что швейцарская система правосудия разрешит этот спор, чтобы средства, незаконно присвоенные госпожой Болгар, могли быть использованы по назначению: на поддержку детей", — сказал представитель Дурова.

По его словам, Павел Дуров и Ирина Болгар состояли исключительно в деловых отношениях. Будучи тренером по йоге, женщина предложила бизнесмену родить детей, и он согласился.

Сама Ирина Болгар отрицает любые обвинения в свой адрес, связанные с нецелевым использованием денег.

Ранее стало известно, что дочь Любови Успенской нашлась.

Уточнения

 
Па́вел Вале́рьевич Ду́ров (род. 10 октября 1984, Ленинград, РСФСР, СССР) — предприниматель в сфере информационных технологий российского происхождения. Основатель социальной сети «ВКонтакте» и кроссплатформенного мессенджера Telegram.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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