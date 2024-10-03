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Дочь Любови Успенской нашлась

0:58
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина нашлась. Об этом сообщил РЕН-ТВ директор артистки.

Дочь Любови Успенской нашлась
Фото: instagram.com by личный аккаунт Любови Успенской в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Представитель певицы не раскрывает деталей произошедшего. Однако, по информации Telegram-канала Mash, Татьяна Плаксина вылетела за границу, не предупредив родственников.

О пропаже дочери Любови Успенской сообщил общественник Виталий Бородин. Он подчеркнул, что певица сама обратилась к нему за помощью. Любовь Успенская подтвердила пропажу дочери и рассказала, что узнала об этом по возвращении из Баку.

По словам певицы, её дочь оставила все телефоны дома, а люди, работающие на неё, не заметили ничего подозрительного.

Позже появилась информация, что артистка связывает пропажу дочери с концертами в ЛНР и ДНР.

Ранее стало известно, что актёры из "Слова пацана" перестали скрывать роман.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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