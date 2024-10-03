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Актёры из сериала "Слово пацана" перестали скрывать роман: сердце занято

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актёр Ярослав Могильников, известный по роли Ералаша в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", перестал скрывать свои отношения с коллегой Анной Пересильд. В прямом эфире в Instagram* (запрещённая в России соцсеть, принадлежащая Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ) он подтвердил слухи о романе с 15-летней актрисой.

Актёры из сериала "Слово пацана" перестали скрывать роман: сердце занято
Фото: YouTube канал Slovopachana by Скриншот видео YouTube канала Slovopachana, PDM

Впервые информация о возможных отношениях Анны и Ярослава появилась в сентябре. Их стали часто замечать вместе, а в аккаунтах появились совместные фотографии. Позже 16-летний артист написал стихотворение о любви, первые буквы строчек которого складывались в имя возлюбленной — "Анна Пересильд".

Ни сама Пересильд, ни Могильников не давали никаких комментариев о романе.

Как сообщает "КП", в недавнем прямом эфире артист заявил, что его сердце занято, а когда его попросили назвать первую букву имени избранницы, он ответил: "А".

Ранее Ксения Бородина высказалась о финансовом состоянии возлюбленного.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса.

«Сло́во пацана́ Кровь на асфа́льте» — российский криминальный сериал о молодёжных группировках Казани конца 1980-х годов, снятый режиссёром Жорой Крыжовниковым на основе книги Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970—2010-х».

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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