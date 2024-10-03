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Ксения Бородина раскрыла, сколько зарабатывает её новый возлюбленный

1:04
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге рассказала, что её новый возлюбленный, блогер Николай Сердюков, имеет хороший доход. Она подчеркнула, что никогда в жизни не содержала мужчин.

Ксения Бородина раскрыла, сколько зарабатывает её новый возлюбленный
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Когда её спросили, у кого из них в паре больше денег, она дала понять, что этот вопрос их не особо волнует.

"Я не содержала мужчин, в моей жизни не было такой практики. Это стереотип, который люди приклеивают ко мне, потому что не могут поверить, что мне неважно, сколько у мужчины денег. Мне важно, чтобы он умел зарабатывать, чтобы не сидел на месте и чтобы у нас были схожие интересы", — подчеркнула она с некоторой резкостью.

Ксения Бородина раскрыла роман с участником реалити-проекта "Последний герой. Русский сезон" в начале августа. Она призналась, что не собирается скрывать свои чувства в социальных сетях.

Ранее Эвелина Блёданс рассказала об обучении особенного сына в инклюзивной школе.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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