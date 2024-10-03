Эвелина Блёданс недовольна обучением особенного сына в инклюзивной школе: привык к светской жизни

Актриса Эвелина Блёданс призналась, что ей не нравится обучение сына с синдромом Дауна в инклюзивной школе.
В разговоре с "Леди.Mail" она пояснила, что мальчик слишком поздно возвращается домой и не успевает поучаствовать в светской жизни, к которой привык.
"Очень большая занятость: уроки, потом дополнительные занятия и заканчивает сын в итоге в 16.30", — отметила артистка.
Она также рассказала, что раньше постоянно брала Семёна с собой в поездки, а теперь такой возможности нет, потому что пропускать уроки нежелательно. По этой же причине Блёданс отказалась и от отдыха в Турции посреди учебного года.
Эвелина Блёданс родила сына с синдромом Дауна 1 апреля 2012 года от продюсера Александра Сёмина. Режиссёр рассказывал, что врачи предупреждали их о диагнозе малыша и рекомендовали сделать аборт, однако они отказались.
Блёданс и Сёмин развелись в 2017 году. По словам артистки, она не запрещает сыну видеться с отцом.
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Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая.
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