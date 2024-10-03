Актёр Максим Лагашкин раскрыл, почему отказался от приглашения на вечеринку P. Diddy

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Актёр Максим Лагашкин рассказал, что он и его коллега Александр Робак могли оказаться на одной из скандальных вечеринок американского рэпера P. Diddy (Шон Комбс).

Фото: instagram.com by личный аккаунт Максима Лагашкина в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

В беседе с Telegram-каналом SHOT Максим Лагашкин поделился, что во время съёмок фильма "Ненасытные" в Сен-Тропе они стали свидетелями происшествия на лодке американского исполнителя. Всё могло закончиться плачевно, но актёры смогли спасти музыканта и доставить его на своё судно. Максим Лагашкин заявил, что не жалеет о своём поступке, хотя Шон Комбс оказался "законченным негодяем".

В знак благодарности рэпер пригласил российских артистов на одну из своих вечеринок. Однако из-за плотного рабочего графика они были вынуждены отказаться. Максим Лагашкин отметил, что исполнитель не был пьян или под воздействием наркотиков.

17 сентября стало известно, что Шон Комбс был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. Ему может грозить пожизненное заключение.

Ранее Ксения Бородина рассказала о встречах бывшего мужа с их общей дочерью.

Уточнения

Макси́м Вади́мович Лага́шкин (род. 12 октября 1976, Новокуйбышевск, Куйбышевская область) — российский актёр театра и кино, продюсер.



Шон Джон Комбс (англ. Sean John Combs, /koʊmz/, /kuːmz/; род. 4 ноября 1969, Гарлем, Нью-Йорк, США), более известный под псевдонимами Puff Daddy (рус. Пафф Дэ́дди), P. Diddy (рус. Пи Ди́дди) и Diddy (рус. Ди́дди) — американский рэпер, певец, автор песен, музыкальный продюсер, исполнительный продюсер, актёр и предприниматель.





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