Ксения Бородина раскрыла, сколько раз бывший муж виделся с их общей дочерью

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге рассказала, что бывший муж, бизнесмен Курбан Омаров забирал к себе их общую дочь Теону максимум пять раз за год.

Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Она призналась, что девочка заинтересована в общении с обоими родителями, однако "это не всем понятно". Сама Бородина с бывшим супругом не общается, так как единственное, что их связывает — это общий ребёнок.

Одна из поклонниц заявила, что ей бы хотелось увидеть воссоединение Бородиной и Омарова, так как они были красивой парой. Бородина назвала такое желание глупым и отметила, что в последние годы в браке была несчастна. Она подчеркнула, что человек, склонный к изменам, не способен сделать счастливым другого человека.

Ксения Бородина и Курбан Омаров развелись в 2021 году. В 2024 году предприниматель женился на возлюбленной Валерии, отношения с которой у него начались во время брака. Он отметил, что девушка ушла от него, узнав о жене, однако он смог её вернуть.

Ранее комик Алексей Щербаков прокомментировал новости о потере миллионов из-за мошенничества.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.





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