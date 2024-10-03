Комик Щербаков отреагировал на слух о потере миллионов из-за мошенничества

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Комик Алексей Щербаков в разговоре с Telegram-каналом Baza опроверг слухи о том, что потерял миллионы рублей из-за бизнеса своего армейского друга Андрея Ненашева.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Алексея Щербакова в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Артист назвал бредом информацию о том, что он вложил крупные суммы в мошенническую схему, которую якобы организовал его знакомый. Щербаков подчеркнул, что не знал о подобной деятельности своего друга.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Алексей Щербаков вложил деньги в бизнес-проект своего армейского товарища Андрея Ненашева. Вместе с партнёром Евгением Селивановым они искали инвесторов для вложения их средств в фондовые рынки с целью получения процентов. Однако в 2022 году на них было написано заявление о мошенничестве.

По информации Telegram-канала, Щербаков мог инвестировать в эту историю около 100 миллионов рублей.

Ранее Иосиф Пригожин предположил, куда могла потеряться дочь Любови Успенской.

Уточнения

Алексе́й Серге́евич Щербаков (род 15 декабря 1988, Зеленоград, Москва) — российский комик, юморист и видеоблогер. Участник проекта «Stand Up» на телеканале ТНТ, а также участник интернет-шоу «Что было дальше?».





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