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Иосиф Пригожин предположил, куда могла пропасть дочь Любови Успенской

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин высказал мнение, что в деле о пропаже дочери певицы Любови Успенской следует провести тщательную проверку.

Иосиф Пригожин предположил, куда могла пропасть дочь Любови Успенской
Фото: wikimedia.org by Yv3010, CC BY 4.0

В беседе с "Радио 1" он отметил, что в первую очередь необходимо установить, не пересекала ли Татьяна Плаксина границу. Если она осталась в России, то искать её следует на территории нашей страны.

"Сначала нужно изучить вопрос, поискать её везде. Может быть, она находится в больнице", — предположил продюсер.

Также он предположил, что между Любовью Успенской и Татьяной Плаксиной могла произойти ссора, после чего наследница артистки покинула дом.

О пропаже Татьяны Плаксиной стало известно благодаря общественному деятелю Виталию Бородину, к которому обратилась Любовь Успенская за помощью. Артистка отметила, что её дочь уже несколько дней не выходит на связь.

Ранее появилась информация, почему Бен Аффлек затягивает развод с Дженнифер Лопес.

Уточнения

Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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