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Стало известно, зачем Бен Аффлек намеренно оттягивает развод с Дженнифер Лопес

Шоу-бизнес » Зарубежный

Голливудский актёр Бен Аффлек намеренно затягивает развод с актрисой Дженнифер Лопес, чтобы сделать его более комфортным. Об этом пишет RadarOnline со ссылкой на инсайдера.

Стало известно, зачем Бен Аффлек намеренно оттягивает развод с Дженнифер Лопес
Фото: YouTube канал Celebrity Tonight by Скриншот видео YouTube канала Celebrity Tonight, PDM

Артист стремится избежать излишнего внимания к их расставанию, но, как утверждает инсайдер, воссоединение пары уже невозможно.

"Он просто хочет, чтобы это расставание было как можно более"чистым". Бен не хочет, чтобы их развод стал достоянием общественности. Можно сказать, что он играет с ней", — объясняет источник.

В первую очередь Бен Аффлек думает о своей бывшей возлюбленной, понимая, что ей сейчас не нужны новые драмы в прессе.

Однако вокруг бракоразводного процесса голливудских звёзд ходит множество слухов. Сами они не дают никаких комментариев о распаде семьи.

Ранее фильму с участием Ивана Урганта предрекли провал в Европе.

Уточнения

Бе́нджамин Ге́за А́ффлек-Болдт (англ. Benjamin Geza Affleck-Boldt; род. 15 августа 1972[…], Беркли, Калифорния) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

Дже́ннифер Линн А́ффлек (англ. Jennifer Lynn Affleck, ранее — Ло́пес (англ. Lopez) или Джей Ло (англ. J.Lo); род. 24 июля 1969, Бронкс, Нью-Йорк) — американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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