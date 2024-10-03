Фильму с участием Ивана Урганта предрекли провал в Европе

Вадим Манукян, блогер и общественный деятель, в беседе с "Абзацем" высказал мнение, что дебютный фильм журналиста Николая Солодникова "Во сне ты горько плакал", в котором главную роль сыграл телеведущий Иван Ургант, скорее всего, не найдет отклика в европейском кинопрокате.

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В России картина не смогла получить прокатное удостоверение, и премьерный показ состоялся в одном из московских клубов. Вадим Манукян уверен, что за пределами страны фильму тоже не суждена удача.

"Проект с Ургантом не ждёт хорошая судьба. По определённым причинам он не востребован здесь, а за границей ни его, ни Солодникова не знают. Они оба пытаются использовать последние возможности для популяризации, но скоро их ресурсы иссякнут", — сказал Манукян.

Он высказал мнение, что многие творческие люди, отказавшись от поддержки своей родины, поставили крест на своих карьерах.

Ранее возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой.

Уточнения

Ива́н Андре́евич У́ргант (род. 16 апреля 1978, Ленинград) — российский актёр кино, телевидения и дубляжа, шоумен, теле- и радиоведущий, композитор, продюсер, сценарист и режиссёр.



Никола́й Никола́евич Соло́дников (род 20 января 1982, Демидов, Смоленская область) — российский журналист и видеоблогер, библиотекарь.



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