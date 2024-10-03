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Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится

1:00
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Возлюбленный телеведущей Ксении Бородиной блогер Николай Сердюков в разговоре со своей родительницей признался, что порой называет избранницу мамой, но ей это не нравится.

Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится
Фото: личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

Также мать Сердюкова уточнила, почему он иногда обращается к Бородиной по имени-отчеству. Оказалось, что таким образом мужчина проявляет уважительное отношение к возлюбленной. Телеведущая заверила, что спокойно относится к этому.

"Я вообще спокойно отношусь. Я же знаю, что он прикалывается", — заверила Бородина.

Ксения Бородина обратила внимание поклонников на то, как общается Сердюков с мамой и пояснила, что отношения мужчины с родителями очень важны для построения гармоничных отношений внутри семьи. По её словам, счастливую семью могут построить только те, у кого выстроены здоровые отношения с матерями.

Ранее Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции.

 

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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