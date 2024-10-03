Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции по удалению опухоли: умоляю вас!

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Отар Кушанашвили, известный российский журналист и шоумен, недавно перенёс операцию по удалению опухоли в печени и кишечнике. В своём личном блоге он обратился к россиянам с призывом заботиться о своём здоровье.

Фото: youtube.com by канал КАКОВО?!, PDM

Отар подчеркнул, что ему повезло с врачами, которые провели операцию на высоком уровне. Однако он считает, что не стоит доводить свой организм до критического состояния.

"Нужно просто пройти обследование, чтобы потом не мучиться, как это было со мной. Я полон сил и готов преодолевать боль, но не все могут похвастаться такой же стойкостью. Умоляю вас, берегите себя!" — сказал Кушанашвили.

Это было уже второе сообщение от журналиста после операции. В первом он просто радовался тому, что выжил.

Отар Кушанашвили попал в больницу 20 июня, когда его доставили туда с острой болью в животе и сердце. Во время экстренной операции у него обнаружили опухоль. В июле он начал курс химиотерапии.

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Уточнения

Ота́р Ша́лвович Кушанашви́ли (груз. ოთარ შალვოვიჩ კუშანაშვილი; род. 22 июня 1970, Кутаиси, Грузинская ССР, СССР) — российский журналист и телеведущий.





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