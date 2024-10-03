Виктория Боня после похода в горы показала преображённое лицо: пойду на свидание

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Блогерша Виктория Боня в своём личном блоге рассказала, что вернулась в Москву после похода в горы. Первым делом она отправилась к своему другу, визажисту Сердару Камбарову.

Фото: Telegram by Telegram-канал Виктории Бони, PDM

Виктория отметила, что после макияжа в исполнении Сердара она вновь почувствовала себя привлекательной. Она призналась, что теперь просто обязана сходить на свидание. В ответ Камбаров заверил её, что всегда готов помочь с устройством личной жизни.

Виктория Боня много лет мечтала о восхождении в горы, но всё не решалась. Однако в этом году она начала подготовку к экспедиции и в итоге смогла покорить вершину горы Манаслу. После этого модель заявила, что в следующем году отправится на Эверест.

Блогерша назвала горы своими учителями. Она отметила, что там поняла всю иллюзорность времени. По её словам, именно в горах можно почувствовать вечность.

Ранее Эвелина Блёданс прокомментировала суд Агаты Муцениеце и Павла Прилучного.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель и блогер.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.