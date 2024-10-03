Эвелина Блёданс высказалась о суде Прилучного и Муцениеце: никто ему ребёнка не отдаст

Актриса Эвелина Блёданс поделилась своими мыслями о судебных разбирательствах, связанных с опекой над детьми бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Она убеждена, что детей нельзя навсегда забирать у матери.
В беседе с VOICE артистка подчеркнула, что наследники должны иметь возможность проводить время с обоими родителями. Она надеется, что суд примет справедливое решение, которое устроит всех.
"Я думаю, что никто не отдаст ему ребёнка. Во-первых, нельзя так категорично делить детей. Я очень люблю Пашу, но забирать ребёнка от матери, конечно, нельзя", — поделилась своим мнением телеведущая.
Павел Прилучный обратился в суд с иском, в котором потребовал определить местожительство несовершеннолетних детей от бывшей супруги Агаты Муцениеце. По информации СМИ, актёр планирует забрать себе 11-летнего сына Тимофея, а семилетнюю дочь Мию хочет оставить с матерью.
Агата Муцениеце назвала прошедшее судебное заседание, которое длилось пять часов, настоящим адом.
Ранее 18-летний сын Евгения Цыганова повторил его фото из молодости.
Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая.
Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1970, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.
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