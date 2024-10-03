Эвелина Блёданс высказалась о суде Прилучного и Муцениеце: никто ему ребёнка не отдаст

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Актриса Эвелина Блёданс поделилась своими мыслями о судебных разбирательствах, связанных с опекой над детьми бывших супругов Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Она убеждена, что детей нельзя навсегда забирать у матери.

Фото: личный аккаунт Павла Прилучного в Инстаграм* (запрещён в РФ) is licensed under public domain

В беседе с VOICE артистка подчеркнула, что наследники должны иметь возможность проводить время с обоими родителями. Она надеется, что суд примет справедливое решение, которое устроит всех.

"Я думаю, что никто не отдаст ему ребёнка. Во-первых, нельзя так категорично делить детей. Я очень люблю Пашу, но забирать ребёнка от матери, конечно, нельзя", — поделилась своим мнением телеведущая.

Павел Прилучный обратился в суд с иском, в котором потребовал определить местожительство несовершеннолетних детей от бывшей супруги Агаты Муцениеце. По информации СМИ, актёр планирует забрать себе 11-летнего сына Тимофея, а семилетнюю дочь Мию хочет оставить с матерью.

Агата Муцениеце назвала прошедшее судебное заседание, которое длилось пять часов, настоящим адом.

Ранее 18-летний сын Евгения Цыганова повторил его фото из молодости.

Уточнения

Эвели́на Ви́свальдовна Блёданс (латыш. Evelīna Bļodāns; 5 апреля 1969, Ялта) — советская, украинская и российская актриса театра и кино, певица и телеведущая.





Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1970, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.





Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.





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