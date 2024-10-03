Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году
Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится
Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции по удалению опухоли: умоляю вас!
МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану
Депутат Колунов: нужно наказывать родителей детей-квадроберов и лишать их прав
Виктория Боня после похода в горы показала преображённое лицо: пойду на свидание
Рейс из Сиднея в Веллингтон вернулся обратно из-за странного запаха на борту
Эвелина Блёданс высказалась о суде Прилучного и Муцениеце: никто ему ребёнка не отдаст
Как зола может навредить вашим растениям: 5 ошибок при осенней подкормке

18-летний сын Евгения Цыганова повторил фото знаменитого отца из молодости

1:03
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Сын актёра Евгения Цыганова Никита, которому исполнилось 18 лет, опубликовал в своём блоге фотографию, очень похожую на снимок его отца, сделанный в юности.

18-летний сын Евгения Цыганова повторил фото знаменитого отца из молодости
Фото: instagram.com by личный аккаунт Евгения Цыганова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Евгений Цыганов поделился своими чувствами: "В такой момент, когда сыну исполняется 18, я всё ещё чувствую себя 16-летним".

Поклонники отметили, насколько Никита похож на своего отца, и назвали юношу очень красивым.

У Евгения Цыганова семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. Они расстались в 2015 году, когда Ирина была беременна. Актёр утверждает, что не бросал свою семью и смог наладить общение с бывшей возлюбленной. Он также опроверг слухи о том, что его нынешняя избранница Юлия Снигирь как-то причастна к его уходу от Леоновой.

Кроме того, у Цыганова есть сын Фёдор от Юлии Снигирь.

Ранее Мария Погребняк раскрыла, как зарабатывают её несовершеннолетние дети.

Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду
Ближний Восток
Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Репортаж с передовой: что происходит на cуджанском направлении
Почему кошки боятся воды и как это исправить: важные советы
Прорыв в мире электроники: учёные создают материалы будущего
Певица Кристина Орбакайте следует по стопам знаменитого отчима и планирует гастроли вдали от дома
Какие фрукты содержат больше сахара, чем другие
В США отреагировали на изучение в РФ захваченных западных танков ВСУ
Омлет с брынзой и помидорами: получится очень вкусно
Эксперт рассказал, как оформить инвалидность сегодня
Певица Ани Лорак показала, как изменилась её повзрослевшая дочь от турецкого бизнесмена
Певица Саша Project впервые вышла на связь после слухов о попытке суицида: поплакала прилично
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.