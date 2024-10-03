18-летний сын Евгения Цыганова повторил фото знаменитого отца из молодости

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Сын актёра Евгения Цыганова Никита, которому исполнилось 18 лет, опубликовал в своём блоге фотографию, очень похожую на снимок его отца, сделанный в юности.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Евгения Цыганова в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Евгений Цыганов поделился своими чувствами: "В такой момент, когда сыну исполняется 18, я всё ещё чувствую себя 16-летним".

Поклонники отметили, насколько Никита похож на своего отца, и назвали юношу очень красивым.

У Евгения Цыганова семеро детей от актрисы Ирины Леоновой. Они расстались в 2015 году, когда Ирина была беременна. Актёр утверждает, что не бросал свою семью и смог наладить общение с бывшей возлюбленной. Он также опроверг слухи о том, что его нынешняя избранница Юлия Снигирь как-то причастна к его уходу от Леоновой.

Кроме того, у Цыганова есть сын Фёдор от Юлии Снигирь.

Ранее Мария Погребняк раскрыла, как зарабатывают её несовершеннолетние дети.

Уточнения

Евге́ний Эдуа́рдович Цыгано́в (род. 15 марта 1979, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, режиссёр театра и кино, сценарист, композитор.



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