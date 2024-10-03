Марина Федункив пожаловалась на свою мать: отдала меня в 6 месяцев

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Звезда Comedy Woman Марина Федункив рассказала о сложных взаимоотношениях с матерью.

Фото: https://vk.com/fedunkiv_m by ВК-аккаунт Марины Федункив is licensed under public doman

Марина Федункив заявила, что была нежеланным ребёнком в семье. Мама отдала её на воспитание бабушке, когда ей было всего 6 месяцев.

Актриса уверена, что родительница вспоминает о её существовании только тогда, когда ей требуются деньги.

"Я тоже как-то говорила: "Мам, блин, ну ты же не любишь меня. Зачем ты ещё палки в колёса суёшь?" — рассказала свою историю звезда сериала "Реальны пацаны" в шоу "Теория" на RUTUBE.

Ранее дочь актрисы Марии Шукшиной Анна Трегубенко обвинила мать в домашнем насилии.

Уточнения

Мари́на Гаври́ловна Феду́нкив (род. 27 августа 1971, Пермь, СССР) — российская комедийная актриса кино, телевидения и дубляжа, сценаристка, диджей, певица, телеведущая, ютубер. Известна по роли мамы Коляна в телесериале «Реальные пацаны» и участию в телешоу «Comedy Woman» (2013—2019).



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