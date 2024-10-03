Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инженеры УАЗа совершенствуют производство с помощью нового кондуктора
МЭР рекомендовал туроператорам не штрафовать россиян за отмену туров в Иран
Российский хоккеист стал участником потасовки из-за одноклубника в игре НХЛ
Как приготовить рис со шпинатом и чесноком на обед или ужин
Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году
Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится
Астрономы ESA представили уникальное изображение гибридной Галактики NGC 4694
МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану
Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции по удалению опухоли: умоляю вас!

Блогерша Мария Погребняк раскрыла, как её несовершеннолетние сыновья зарабатывают деньги

1:08
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Мария Погребняк в личном блоге призналась, что её несовершеннолетние сыновья уже сами зарабатывают деньги. Сама она относится к этому положительно.

Блогерша Мария Погребняк раскрыла, как её несовершеннолетние сыновья зарабатывают деньги
Фото: Telegram-канал Марии Погребняк is licensed under public domain

Многодетная мать пояснила, что сама начала зарабатывать ещё в детстве — клеила объявления, сдавала бутылки, разносила листовки и подрабатывала на конюшне.

"И мои сыновья сами зарабатывают уже! Паша получает деньги, помогая проходить игры, Артём — за игры в футбол и написание проектов, а Леша — за турниры по теннису", — пояснила она.

Мария Погребняк родила троих старших сыновей в браке с футболистом Павлом Погребняком, с которым развелась после восьми лет брака в прошлом году. Она отметила, что они сохранили тёплые дружеские отношения и продолжают общение ради детей.

Четвёртый сын блогерши появился на свет 5 сентября 20204 года в браке с бизнесменом Игорем Головинским.

Ранее стало известно, куда отправится на гастроли Кристина Орбакайте после США и Канады.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля
Военные новости
Железному куполу по кумполу. Как Иран преодолел непреодолимую ПВО Израиля Аудио 
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Бюджетникам собираются увеличить зарплаты на 13,2 процента в 2025 году
Возлюбленный Ксении Бородиной признался, что называет её мамой: ей не нравится
Астрономы ESA представили уникальное изображение гибридной Галактики NGC 4694
Отар Кушанашвили обратился к россиянам после операции по удалению опухоли: умоляю вас!
МИД Польши рекомендовал президенту проигнорировать приглашение к Милошу Земану
Депутат Колунов: нужно наказывать родителей детей-квадроберов и лишать их прав
Виктория Боня после похода в горы показала преображённое лицо: пойду на свидание
Княгиня Ольга — путь от Огня к Свету: премьера музыкальной мистерии в театре Русская песня
Рейс из Сиднея в Веллингтон вернулся обратно из-за странного запаха на борту
Эвелина Блёданс высказалась о суде Прилучного и Муцениеце: никто ему ребёнка не отдаст
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.