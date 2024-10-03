Блогерша Мария Погребняк раскрыла, как её несовершеннолетние сыновья зарабатывают деньги

Блогерша Мария Погребняк в личном блоге призналась, что её несовершеннолетние сыновья уже сами зарабатывают деньги. Сама она относится к этому положительно.
Многодетная мать пояснила, что сама начала зарабатывать ещё в детстве — клеила объявления, сдавала бутылки, разносила листовки и подрабатывала на конюшне.
"И мои сыновья сами зарабатывают уже! Паша получает деньги, помогая проходить игры, Артём — за игры в футбол и написание проектов, а Леша — за турниры по теннису", — пояснила она.
Мария Погребняк родила троих старших сыновей в браке с футболистом Павлом Погребняком, с которым развелась после восьми лет брака в прошлом году. Она отметила, что они сохранили тёплые дружеские отношения и продолжают общение ради детей.
Четвёртый сын блогерши появился на свет 5 сентября 20204 года в браке с бизнесменом Игорем Головинским.
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Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).
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