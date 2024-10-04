Ефим Шифрин показал снимок с 90-летним юбиляром Олегом Басилашвили

Юморист Ефим Шифрин показал архивное фото с Олегом Басилашвили, которому исполнилось 90 лет.
Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото, на котором запечатлён народный артист СССР Олег Басилашвили.
"Басилашвили — 90 лет. В это мы в прошлом веке на каком-то совещании в Петербурге", — написал юморист под фотографией.
Подписчик Ефима Шифрина оценили масштаб личности актёра Олега Басилашвили.
"Басилашвили — легенда. Долгих лет и крепкого здоровья";
"Олег Басилашвили — это, конечно, достояние республики. Пусть продолжает в таком духе";
"Какие все молодые", — писали фолловеры под постом Шифрина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Оле́г Валериа́нович Басилашви́ли (род. 26 сентября 1934, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, общественный деятель; народный артист СССР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979).
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