Ефим Шифрин показал снимок с 90-летним юбиляром Олегом Басилашвили

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Юморист Ефим Шифрин показал архивное фото с Олегом Басилашвили, которому исполнилось 90 лет.

Фото: https://www.instagram.com/koteljnik by Инстаграм Ефима Шифрина is licensed under public doman

Звезда "Аншлага" Ефим Шифрин опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-белое фото, на котором запечатлён народный артист СССР Олег Басилашвили.

"Басилашвили — 90 лет. В это мы в прошлом веке на каком-то совещании в Петербурге", — написал юморист под фотографией.

Подписчик Ефима Шифрина оценили масштаб личности актёра Олега Басилашвили.

"Басилашвили — легенда. Долгих лет и крепкого здоровья"; "Олег Басилашвили — это, конечно, достояние республики. Пусть продолжает в таком духе"; "Какие все молодые", — писали фолловеры под постом Шифрина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Оле́г Валериа́нович Басилашви́ли (род. 26 сентября 1934, Москва) — советский и российский актёр театра, кино и телевидения, общественный деятель; народный артист СССР (1984), лауреат Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых (1979).



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