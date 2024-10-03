Певица Кристина Орбакайте следует по стопам знаменитого отчима и планирует гастроли вдали от дома

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Певица Кристина Орбакайте объявила, что отправляется на гастроли в Австралию. Об этом она сообщила после завершившихся концертов в США и Канаде.

Фото: Telegram-канал Кристины Орбакайте is licensed under public domain

Как пишет "7Дней", поклонники обратили внимание на то, что артистка идёт по следам своего знаменитого отчима — юмориста Максима Галкина*(признан в РФ иноагентом). Комик уже побывал в Австралии, также был в азиатских странах — однако ему запретили выступать в ОАЭ из-за одного высказанного вслух лозунга.

Известно, что Кристина Орбакайте посетит такие города, как Мельбурн и Сидней.

Недавно в интервью Кристина Орбакайте призналась, что не планирует больше выступать в России "из-за тяжёлых времён" в стране — она отметила, что встретится с российскими поклонниками "в лучшей жизни".

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Уточнения

Кристи́на Эдмундовна Орбака́йте (лит. Kristina Orbakaitė, род. 25 мая 1971, Москва) — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).





Максим Александрович Га́лкин (род. 18 июня 1976, Наро-Фоминский район, Московская область, РСФСР, СССР) — российский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр.



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