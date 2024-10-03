Певица Саша Project впервые вышла на связь после слухов о попытке суицида: поплакала прилично

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Александра Гинзбург, известная как Саша Project, — популярная певица, прославившаяся в нулевых годах, — опровергла слухи о своей госпитализации и попытке суицида. В беседе со StarHit она подчеркнула, что находится в добром здравии.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Гинзбург назвала появившуюся в прессе информацию "глупой шуткой", из-за которой у неё были отменены съёмки и концерт.

"Я немало поплакала, начитавшись об этом. Спасибо прессе!" — сказала Саша.

Также она прокомментировала информацию о том, что якобы не может выступать из-за проблем с желудком. Гинзбург заверила, что с её голосом всё в порядке.

Певица Саша Project одна воспитывает двоих детей: 18-летнюю дочь Милену и 10-летнего сына Льва.

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