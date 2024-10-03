Анна Хилькевич вышла на работу спустя две недели после родов и раскрыла, где оставила дочь

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге призналась, что спустя две недели после родов вернулась на работу. По её словам, новорождённая дочь была рядом с ней.
Она отметила, что не может жить без работы, поэтому не стала затягивать с возвращением.
"Вы спросите: "А где дочка, мать-кукушка?". А я отвечу, что малышка была со мной", — заявила артистка.
Анна Хилькевич стала мамой в третий раз 17 сентября — на свет появилась её третья дочь, которую назвали Оливией. Актриса признавалась, что роды пошли не по плану и длились 28 часов, однако ей удалось избежать кесарева сечения.
Артистка, прославившаяся ролью в сериале "Универ", также воспитывает двух старших дочерей от мужа, бизнесмена Артура Мартиросяна.
Ранее Михаил Галустян рассказал об унынии.
Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.
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