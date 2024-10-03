Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Омлет с брынзой и помидорами: получится очень вкусно
Эксперт рассказал, как оформить инвалидность сегодня
Певица Ани Лорак показала, как изменилась её повзрослевшая дочь от турецкого бизнесмена
Певица Саша Project впервые вышла на связь после слухов о попытке суицида: поплакала прилично
Политолог о риске ядерной войны: "Осталось только молиться"
Тайны осеннего ухода за садом: когда на самом деле стоит укрывать растения
Как избежать ошибок после контурной пластики губ: советы косметолога
США против ударов Израиля по ядерным объектам Ирана
В президиум Федерации гимнастики России вошла чемпионка Олимпиады-2016 Татарева

Анна Хилькевич вышла на работу спустя две недели после родов и раскрыла, где оставила дочь

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич в личном блоге призналась, что спустя две недели после родов вернулась на работу. По её словам, новорождённая дочь была рядом с ней.

Анна Хилькевич вышла на работу спустя две недели после родов и раскрыла, где оставила дочь
Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, PDM

Она отметила, что не может жить без работы, поэтому не стала затягивать с возвращением.

"Вы спросите: "А где дочка, мать-кукушка?". А я отвечу, что малышка была со мной", — заявила артистка.

Анна Хилькевич стала мамой в третий раз 17 сентября — на свет появилась её третья дочь, которую назвали Оливией. Актриса признавалась, что роды пошли не по плану и длились 28 часов, однако ей удалось избежать кесарева сечения.

Артистка, прославившаяся ролью в сериале "Универ", также воспитывает двух старших дочерей от мужа, бизнесмена Артура Мартиросяна.

Ранее Михаил Галустян рассказал об унынии.

Уточнения

Анна Алекса́ндровна Хильке́вич (род. 15 октября 1986, Ленинград) — российская актриса кино и телевидения, ведущая.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как привести в порядок почву после помидоров
Садоводство, цветоводство
Как привести в порядок почву после помидоров Аудио 
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась
Военные новости
Сводка с фронта: Зеленский разрешил выходить остаткам ВСУ из Угледара, ситуация на Курском фронте изменилась Аудио 
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия
Экономика и бизнес
На востоке Финляндии массово закрываются предприятия Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Как быстро избавиться от следа пощёчины
Запад уже сомневается в адекватности авантюры Зеленского в Курском приграничье
Песков заявил, что в России нет чёрных списков артистов
Блогерша Костенко отреагировала на слухи о романе с Тарасовым во время брака с Бузовой
Случайный укус паука привёл к диагностике рака
Поставить на паузу: ученые нашли способ приостановить беременность
Кейт Миддлтон появилась на официальном мероприятии впервые после окончания курса химиотерапии
Месси отмечает 46-й титул в карьере с Интер Майами, который досрочно завоевал первенство в MLS
Ошибки, которые вы совершаете при уходе за волосами
Малина и осень: как правильно поливать кусты для подготовки к зиме
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.