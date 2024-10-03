Российские звёзды включились в поиск дочери певицы Любови Успенской

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звёзды российской эстрады помогают певице Любови Успенской искать её пропавшую дочь Татьяну Плаксину.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Коллеги певицы Любови Успенской по шоу-бизнесу не остались в стороне от беды королевы русского шансона.

Николай Басков, певица Валерия и певица Зара размещают в своих соцсетях пост с криком о помощи певицы. Они также публикуют фотографию Татьяны Плаксиной в надежде, что кто-нибудь узнает девушку.

Любовь Успенская просит всех, кому что-либо известно о местонахождении её наследницы, сообщить ей имеющиеся у них сведения.

Исполнительница хита "Кабриолет" рассказала, что её дочь Татьяна Плаксина пропала, когда она находилась на гастролях. Телефоны девушки остались дома.

Адвокат певицы ранее рассказала, что Татьяну Плаксину завербовали представители иностранного государства, пользуясь её зависимостью.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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