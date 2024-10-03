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Юморист Михаил Галустян рассказал об унынии и самокопании: это грех

1:09
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юморист Михаил Галустян поделился своим секретом, как преодолеть уныние. В недавнем интервью "Комсомольской правде" он рассказал, что ему помогает самоанализ.

Юморист Михаил Галустян рассказал об унынии и самокопании: это грех
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Михаила Галустяна в Инстаграм*(запрещён в РФ), PDM

Михаил отметил, что у каждого человека свои методы борьбы с депрессивными состояниями. Его способ — это самокопание. Он даже сравнил этот процесс с ремонтом автомобиля.

"Загнал на яму, разобрал, перебрал, посмотрел, смазал, проверил, собрал заново. И вперёд!" — отметил артист.

Он объяснил свой недавний пост о подавленном состоянии и признался, что старался держаться, но в итоге решил рассказать о своих переживаниях. Михаил назвал такие чувства грехом, но подчеркнул, что даже с ним такое случается.

В заключение Галустян призвал людей оставаться добрыми и эмпатичными в непростые времена и стараться помогать друг другу.

Ранее блогерша Анастасия Костенко прокомментировала слухи о своём романе с Дмитрием Тарасовым во время его брака с Ольгой Бузовой.

Уточнения

Ншан (Михаи́л) Серге́евич Галустя́н (арм. Նշան (Միխայիլ) Սերգեևիչ Գալուստյան; род. 25 октября 1979, Сочи, Краснодарский край, СССР), также известен как Су́пер Жо́рик, — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, шоумен, юморист, певец, сценарист, продюсер, телеведущий.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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