Актёр Виктор Логинов заявил, что Гена Букин мог пойти на СВО

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Звезда сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов объяснил, как могла сложиться судьба Гены Букина.

Фото: https://vk.com/vicloginov by ВК-аккаунт Виктора Логинова is licensed under public doman

В подкасте Mash "Не выходя из комнаты" Виктору Логинову предложили рассказать, что случилось бы с его персонажем Геной Букиным в 2022 году.

Актёр считает, что его герой, работающий продавцом обуви, мог принять участие в специальной военной операции.

"Если бы Гена Букин попал на СВО, то это был бы персонаж наподобие бравого солдата Швейка Ярослава Гашека", — выразил своё мнение артист.

Логинов отметил, что Гена Букин отличается детской непосредственностью и идиотией, но при этом он очень честный человек.

Уточнения

Ви́ктор Ло́гинов: Логинов, Виктор Александрович (род. 1975) — российский актёр и телеведущий, диджей.



Я́рослав Ма́тей Франти́шек Га́шек (чеш. Jaredslav Matěj František Hašek; 30 апреля 1883, Прага, Австро-Венгрия — 3 января 1923, Липнице, Чехословакия) — чешский писатель-сатирик, драматург, фельетонист, журналист, коммунист, комиссар рабоче-крестьянской Красной армии.



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