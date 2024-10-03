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Блогерша Костенко отреагировала на слухи о романе с Тарасовым во время брака с Бузовой

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Блогерша Анастасия Костенко в своём Telegram-канале поделилась своим мнением о слухах о том, что она якобы начала встречаться с футболистом Дмитрием Тарасовым во время его брака с певицей Ольгой Бузовой.

Блогерша Костенко отреагировала на слухи о романе с Тарасовым во время брака с Бузовой
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Анастасии Костенко в Инстаграм* (запрещён в РФ), PDM

Анастасия подчеркнула, что фотография, которую все приняли за архивную, была сделана не так давно. Она отметила, что на снимке виден таунхаус, в котором они с семьёй временно жили, новый айфон, в чехле которого была фотография детей, а также её свежий маникюр.

Костенко выразила возмущение по поводу того, что ей приписывают роман с футболистом в то время, когда он был ещё женат на Ольге Бузовой. Блогерша призналась, что устала от "бульварной журналистики".

2 октября модель опубликовала фото с букетом цветов от Тарасова. Снимок был подписан датой 1 октября 2016 года, в то время как футболист развелся со своей второй женой 30 декабря того же года.

Ранее Кейт Миддлтон появилась на первом официальном мероприятии после окончания курса химиотерапии.

Уточнения

Анастаси́я Яросла́вовна Костенко (29 марта 1994, город Сальск, Ростовская область, Россия) — российская модель, вторая вице-мисс Россия 2014 года и участница международного конкурса красоты «Мисс мира — 2014» в Лондоне.
 

Дми́трий Алексе́евич Тара́сов (род. 18 марта 1987, Москва) — российский футболист, полузащитник. Мастер спорта России.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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