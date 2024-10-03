Кейт Миддлтон появилась на официальном мероприятии впервые после окончания курса химиотерапии

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон вместе с принцем Уильямом посетила Виндзорский замок, где встретилась с 16-летней Лиз Хаттон, молодым фотографом из Йоркшира, и её семьёй: матерью, отчимом и братом. Это был первый рабочий визит Её Высочества после завершения курса химиотерапии.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, CC BY 2.0

Кейт Миддлтон лично пообщалась с Лиз Хаттон после церемонии инвеституры, на которую девушка была приглашена в качестве фотографа. В январе Лиз диагностировали "редкую и агрессивную форму рака".

В совместном сообщении супруги выразили благодарность Лиз Хаттон за то, что она поделилась с ними своими снимками и историей, и назвали её "талантливой, креативной и сильной". Девушка также опубликовала фото в социальных сетях, признавшись, что встреча с "искренними и добрыми людьми" стала для неё настоящим подарком.

Это первое официальное фото принцессы с тех пор, как она подтвердила, что возвращается к работе после завершения курса химиотерапии в начале сентября. Три недели назад она уже провела рабочую встречу, но в закрытом формате.

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Уточнения

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма.



Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.





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