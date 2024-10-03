Улетевшая в Африку Татьяна Брухунова показала фото из Кейптауна

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась снимками из своего путешествия в Африку.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото на фоне живописных пейзажей южной части африканского континента.

"Я в ЮАР! Пока сама в шоке и сама не верю! Но мне очень нравится", — написала жена юмориста по снимками.

На фото Татьяна показала город Кейптаун с его архитектурой и необычными памятниками.

Подписчики пожелали Брухуновой счастливого отдыха.

Ранее Татьяна сообщила, что находится в Эфиопии.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Кейпта́ун (англ. Cape Town, африк. Kaapstad, коса iKapa, сесото Motse Kapa) — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики. Расположен на юго-западе страны, на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.