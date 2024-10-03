Улетевшая в Африку Татьяна Брухунова показала фото из Кейптауна

Супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова поделилась снимками из своего путешествия в Африку.
Татьяна Брухунова опубликовала в "Инстаграме"* фото на фоне живописных пейзажей южной части африканского континента.
"Я в ЮАР! Пока сама в шоке и сама не верю! Но мне очень нравится", — написала жена юмориста по снимками.
На фото Татьяна показала город Кейптаун с его архитектурой и необычными памятниками.
Подписчики пожелали Брухуновой счастливого отдыха.
Ранее Татьяна сообщила, что находится в Эфиопии.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Кейпта́ун (англ. Cape Town, африк. Kaapstad, коса iKapa, сесото Motse Kapa) — второй по численности населения после Йоханнесбурга город Южно-Африканской Республики. Расположен на юго-западе страны, на побережье Атлантического океана, недалеко от Мыса Доброй Надежды.
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