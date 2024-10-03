Павел Прилучный после суда с Агатой Муцениеце рассказал, какие интересы преследует

Актёр Павел Прилучный, который подал в суд иск с требованием определить местожительство их общих с Агатой Муцениеце детей, в разговоре с журналистами подчеркнул, что его действия направлены исключительно на благо детей.

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Он объяснил, что не может раскрыть детали дела, так как процесс ещё не завершён и окончательное решение не вынесено. При этом артист опроверг слухи о том, что якобы собирает компромат на бывшую супругу.

Адвокат Прилучного подтвердила, что они ведут законную игру.

Павел Прилучный обратился в суд, так как хочет получить опеку над 11-летним сыном Тимофеем. При этом, как сообщается, семилетнюю дочь Мию он готов оставить матери.

У Павла Прилучного также есть годовалый сын Микаэль от нынешней супруги, актрисы Зепюр Брутян.

Ранее о прошедшем судебном заседании высказалась Агата Муцениеце.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1970, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.





Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.





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