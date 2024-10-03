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Айза Долматова поздравила с днём рождения очаровательного кудрявого сына Элвиса

1:09
Шоу-бизнес

Блогер Айза Долматова трогательно обратилась к младшему сыну в день рождения мальчика.

Айза Долматова поздравила с днём рождения очаровательного кудрявого сына Элвиса
Фото: https://www.instagram.com/aizalovesam by Инстаграм Айзы Долматовой is licensed under public doman

Айза Долматова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с младшим сыном. Мальчику исполнилось 8 лет. Она отметила, что её сын Элвис растёт заботливым и артистичным.

"Спасибо тебе большое, что оказался именно у нас и стал огромной частью нашей жизни! Твоя улыбка и твои шутки спасают нас с Сэмом каждый день даже в самые трудные времена", — написала Айза под снимками.

Она выразила уверенность в том, что мальчик удостоится статуэтки Оскара, когда вырастет.

"С днём рождения, Лисёнок! Ты настоящее чудо", — поздравила наследника блогер.

У Айзы Долматовой двое сыновей — Сэм (2010 года рождения) от рэпера Гуфа и Элвис (2016 года рождения) от бизнесмена Дмитрия Анохина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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