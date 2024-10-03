Айза Долматова поздравила с днём рождения очаровательного кудрявого сына Элвиса

Блогер Айза Долматова трогательно обратилась к младшему сыну в день рождения мальчика.
Айза Долматова опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков с младшим сыном. Мальчику исполнилось 8 лет. Она отметила, что её сын Элвис растёт заботливым и артистичным.
"Спасибо тебе большое, что оказался именно у нас и стал огромной частью нашей жизни! Твоя улыбка и твои шутки спасают нас с Сэмом каждый день даже в самые трудные времена", — написала Айза под снимками.
Она выразила уверенность в том, что мальчик удостоится статуэтки Оскара, когда вырастет.
"С днём рождения, Лисёнок! Ты настоящее чудо", — поздравила наследника блогер.
У Айзы Долматовой двое сыновей — Сэм (2010 года рождения) от рэпера Гуфа и Элвис (2016 года рождения) от бизнесмена Дмитрия Анохина.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Айза-Лилуна Хамзатовна Ай (при рождении Айза Хамзатовна Вагапова, впоследствии Долматова и Анохина; род. 10 декабря 1984, Грозный) — бывшая жена репера Гуфа, бывшая телеведущая, рэп-исполнительница, предпринимательница.
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