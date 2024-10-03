Агата Муцениеце высказалась после встречи с Павлом Прилучным в суде: это полный ад!

Актриса Агата Муцениеце поделилась своими мыслями о прошедшем вчера судебном заседании, посвящённом опеке над их общими детьми с Павлом Прилучным. Она назвала происходящее "адом".

Фото: commons.wikimedia by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

После суда Агата не смогла выйти к журналистам и выразить свои чувства, но сегодня она написала в личном блоге, что не желает никому испытать то, что пережила она.

"Мне очень жаль, что мой сын должен пройти через этот путь, но он сильный мальчик и обязательно справится, мы справимся вместе! Жестокость, с которой вторая сторона решает этот вопрос, показывает, что интересы ребёнка не учитываются вообще! Только личная выгода! Что тоже печально!" — написала актриса.

В конце своего сообщения Муцениеце выразила надежду, что добро победит зло, и справедливость восторжествует.

Павел Прилучный подал иск в суд к своей бывшей жене с требованием определить местожительство их 11-летнего сына Тимофея. Как сообщают СМИ, он готов оставить матери их общую семилетнюю дочь Мию.

Ранее Иосиф Пригожин высказался о разводе с певицей Валерией.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига) — латвийская актриса театра и кино, телеведущая.





Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (при рождении Дэль) (род. 5 ноября 1970, Шымкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино и дубляжа, телеведущий, продюсер.





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