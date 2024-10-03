Юрист Катя Гордон рассказала, что блогера Лерчек увезли в СИЗО

Адвокат Катя Гордон рассказала, что Валерию Чекалину, известную как блогер Лерчек, поместили в изолятор временного содержания.

Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Екатерина Гордон сообщила в "Инстаграме"*, что блогером Лерчек и её мужем Артёмом Чекалиным, занимается целая толпа следователей.

Юрист поведала, что в доме Чекалиной взломали сейф, напугали маму звезды Интернета. Допрос, по её словам, длился всю ночь.

"Пока "не сознается", что с группой лиц умышленно получала деньги за курсы с использованием зарубежного счета (ОАЭ), будут держать в клетке. Увезли в изолятор временного содержания", — написала адвокат в соцсетях.

Гордон предположила, что Валерию Чекалину обкрадывали за её спиной, и она об этом не знала. Имущества и счетов за рубежом, по словам юриста, у блогера Лерчек нет.

Екатерина считает, что преследование блогеров обусловлено ненавистью е "быстро разбогатевшим".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.



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