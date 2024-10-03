Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Агата Муцениеце высказалась после встречи с Павлом Прилучным в суде: это полный ад!
Эверест продолжает расти: новое исследование удивило учёных
Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего приятеля
Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента
Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда
Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене
Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине
Тредлифтинг: секрет молодости без хирургии

Юрист Катя Гордон рассказала, что блогера Лерчек увезли в СИЗО

Шоу-бизнес

Адвокат Катя Гордон рассказала, что Валерию Чекалину, известную как блогер Лерчек, поместили в изолятор временного содержания.

Юрист Катя Гордон рассказала, что блогера Лерчек увезли в СИЗО
Фото: https://www.instagram.com/ler_chek by Инстаграм блогера Лерчек is licensed under public doman

Екатерина Гордон сообщила в "Инстаграме"*, что блогером Лерчек и её мужем Артёмом Чекалиным, занимается целая толпа следователей.

Юрист поведала, что в доме Чекалиной взломали сейф, напугали маму звезды Интернета. Допрос, по её словам, длился всю ночь.

"Пока "не сознается", что с группой лиц умышленно получала деньги за курсы с использованием зарубежного счета (ОАЭ), будут держать в клетке. Увезли в изолятор временного содержания", — написала адвокат в соцсетях.

Гордон предположила, что Валерию Чекалину обкрадывали за её спиной, и она об этом не знала. Имущества и счетов за рубежом, по словам юриста, у блогера Лерчек нет.

Екатерина считает, что преследование блогеров обусловлено ненавистью е "быстро разбогатевшим".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вале́рия Вале́рьевна Чека́лина — российский блогер и телеведущая. Согласно Forbes в 2020 году занимала седьмое место в Рейтинге самых высокооплачиваемых российских звёзд в Инстаграм.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин
Авто
ГАИ назвала пять способов избавиться от ослепления фарами встречных машин Аудио 
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты
Общество
Зачем нужна Тихоокеанская дорога через тайгу? Ответили эксперты Аудио 
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Силовые структуры
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников Аудио 
Популярное
Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной

Су-шеф Ярослав Галков рассказал, что для приготовления вкусной шарлотки важно выбрать правильные фрукты.

Шеф повар рассказал, как нужно делать шарлотку, чтобы она получилась идеальной
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Сводка с фронта: Угледар вернулся в состав России, из подвалов города потянулись повара и шофёры с белыми флагами
Дрожащие руки Нетаньяху о многом сказали России
Трупы прибалтийцев и румын. В Угледаре 870 пленных украинских солдат и наёмников
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион" Дмитрий Плотников Удар Ирана по Израилю был неожиданным для Нетаньяху. Россия извлечёт из этого выгоду Любовь Степушова
Почему важно правильно использовать пену при мойке авто: советы профессионала
Карбонара как в ресторане: простой рецепт на каждый день
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Кабачки в кляре с итальянскими травами: на всё про всё у вас уйдёт не более получаса
Последние материалы
Рынок авто в России показал рост, кроме грузового сегмента
Вандалы осквернили аллею памяти Жириновского
Быстрые идеи для завтрака: вкусные и простые блюда
Сводка с фронта: идёт наступление в центре Торецка, в Польше никто не идёт в "Украинский легион"
Никита Журавель, сжегший Коран, обвиняется в госизмене
Алькарас победил Синнера и выиграл теннисный турнир в Пекине
Тредлифтинг: секрет молодости без хирургии
Успейте собрать: вот что можно найти сейчас в лесах Ленобласти и Санкт-Петербурга
Открытие, которое может объяснить появление жизни во Вселенной
Главные ошибки при приготовлении домашнего кофе: как качество воды и температура влияют на вкус напитка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.