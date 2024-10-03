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Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего приятеля

1:41
Шоу-бизнес

Известный стендапер Алексей Щербаков лишился миллионов рублей, инвестировав их в проект своего армейского друга. Помимо него, ещё 19 человек также лишились своих средств, общий ущерб составил более 100 миллионов рублей.

Комик Алексей Щербаков потерял миллионы рублей, вложив их в проект своего приятеля
Фото: YouTube канал Dj Melot by Скриншот видео YouTube канала Dj Melot, PDM

Как оказалось, в 2018 году Андрей Ненашев, товарищ Щербакова, вместе с партнёром Евгением Селивановым запустили проект в Зеленограде. Они искали крупных инвесторов, чтобы вложить их деньги в фондовый рынок и получать проценты. Среди инвесторов оказался и Щербаков, который служил с Андреем в армии.

В течение четырёх лет всё шло хорошо, но в 2022 году проект неожиданно рухнул. На финансистов начали поступать заявления о мошенничестве. Селиванова обвинили в хищении денег, и с февраля этого года он находится под стражей. Ненашев пока проходит по делу в качестве свидетеля.

Помимо Щербакова, жертвами махинаций стали несколько государственных служащих и сотрудников полиции, которых также привлёк Андрей. По предварительным данным, Щербаков мог инвестировать в компанию около 100 миллионов рублей.

В настоящее время расследование продолжается. Селиванов утверждает, что не совершал кражу, а все деньги были вложены в акции. Часть акций потеряла стоимость, а остальные были переоформлены на других лиц под давлением неназванного сотрудника силовых органов.

Следователи продолжают разбираться в финансовых потоках и обстоятельствах дела.

Уточнения

Ры́нок це́нных бума́г фо́ндовый ры́нок — совокупность экономических отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его участниками.

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Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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