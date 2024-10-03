Возлюбленная Григория Лепса призналась, что решила стать дизайнером благодаря матери

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Аврора Киба, возлюбленная певца Григория Лепса, призналась, что решила учиться на дизайнера благодаря матери. Об этом она сообщила в своём Instagram*-аккаунте.

Фото: unsplash.com by Alex Holyoake stairhopper, PDM

Аврора Киба рассказала, что в детстве мать покупала ей модную одежду.

"Мама — модница. Она всегда в детстве нас одевала во всё самое модное. Ну и от неё уже пошло. Закрутилось, завертелось, начала интересоваться, собирать журналы, пробовала разные стили", — объяснила возлюбленная исполнителя.

Она отметила, что талант к рисованию передался ей по отцовской линии. Кроме того, по словам Авроры Кибы, она никогда не понимала экономику и математику.

"Только геометрия получалась очень хорошо, что тоже о многом говорит. А от дела нужно получать удовольствие, поэтому и приняла решение идти на fashion, а не на business", — призналась она.

Напомним, что Аврора Киба переехала в Лондон, поскольку поступила в местный колледж. Она выбрала специальность дизайнера одежды.

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Уточнения

Григо́рий Ви́кторович Лепс — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер; народный артист Российской Федерации (2022).



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