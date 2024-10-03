Продюсер Пригожин: гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей

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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что гонорары певицы Валерии могут достигать 10 миллионов рублей. Так он ответил на слова коллеги Сергея Дворцова о сумме в 3 миллиона рублей, пишет издание "NEWS.ru".

Фото: freepik.com by ededchechine, PDM

Иосиф Пригожин отметил, что Валерия является красавицей и символом русской женщины.

"Не понимаю, откуда у продюсера Дворцова цифра в 3 миллиона, у нас есть и 5 миллионов, и 10 миллионов, каждый случай носит индивидуальный характер. Секрет успеха — дорогу осилит идущий. Я считаю, что она является символом русской женщины и красавицы. Такой человек может представлять государство в культуре, она сочетает в себе профессионализм, воспитанность, интеллигентность, отсутствие безразличности, внимательности, много всего другого", — заявил он.

Продюсер добавил, что Валерия пользуется доверием и уважением со стороны общества, в том числе молодёжи.

"Главное, что она завоевала доверие и уважение, которое есть и со стороны молодёжи. Профессиональные люди всегда находят своё место под солнцем. Она не хулиганит с ценами, мы находим гармонию, золотую середину между заказчиком и исполнителем. Что касается цен, они варьируются. Остаются на плаву только те, кто работает", — сообщил Иосиф Пригожин.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении Сергея Дворцова. По его словам, Валерия зарабатывает от 3 миллионов рублей за концерт.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица.



Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен.



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