Адвокат Успенской рассказала, что дочь певицы завербовало иностранное государство

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Представитель певицы Любови Успенской рассказала, что произошло с дочерью певицы Татьяной Плаксиной.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина пропала. 34-летняя девушка уже несколько дней не выходит на связь. Её телефоны оставлены дома.

Появилась версия о том, что наследницу певицы могли похитить и вывезти из России.

Адвокат певицы Елена Сенина заявила, что Плаксину попытаются вернуть и наказать виновных в её похищении.

Telegram-канал "Немалахов" привёл слова юриста певицы, которая сказала, что Татьяну Плаксину "в связи с её зависимостью завербовали спецслужбы иностранного, понятно какого государства".

Ранее Любовь Успенская взмолилась о помощи, пытаясь разыскать наследницу.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.