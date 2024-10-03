Игорь Николаев почтил память Добрынина: прощай, под синим небом октября мы расстаёмся навсегда

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Певец Игорь Николаев рассказал, что Вячеслав Добрынин считал его своим учеником.

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman

Игорь Николаев опубликовал в "Инстаграме"* чёрно-бело фото с певцом и композитором Вячеславом Добрыниным.

"Слава любил приговаривать, похлопывая меня по плечу: "Игорёк, ты мой лучший ученик!" И я с удовольствием соглашался, хотя, конечно, у нас не было ни занятий, ни уроков", — написал под снимком Николаев.

Композитор вспомнил, что играл песни Добрынина, работая в ресторанах Сахалина. Он отметил, что песни Вячеслава Григорьевича отличаются простотой, однако их любят люди нескольких поколений.

"Прощай, под синим небом октября мы расстаёмся навсегда! Прощай, прощай!" — почтил память маэстро Николаев.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Вячесла́в Григо́рьевич Добры́нин (имя при рождении — Вячесла́в Галу́стович Анто́нов; 25 января 1946, Москва — 1 октября 2024, Москва) — советский и российский композитор, эстрадный певец. Народный артист Российской Федерации (1996).



И́горь Ю́рьевич Никола́ев (род. 17 января 1960, Холмск, Сахалинская область) — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, клавишник, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

