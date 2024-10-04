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Фото Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха очаровало поклонников: благородная красота

0:59
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух появились на светском мероприятии в аристократических образах.

Фото Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха очаровало поклонников: благородная красота
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в "Инстаграме"* фото со дня рождения актрисы Лизы Моряк.

"Какой красивый вечер получился! Элегантный, яркий, музыкальный, душевный," — написала актриса под снимками.

На фото Арзамасова и Авербух предстали истинными аристократами в шикарных нарядах.

Поклонники звезды остались в восторге от снимков супружеской пары.

"Красивые, душевные фото. Вы очень красивая пара";

"Шикарная Лиза, декольте просто огонь";

"Любуюсь вами, Лиза. Такая благородная красота, такая изысканная и нежная", — писали фолловеры под постом актрисы.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения. В паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр (2002), чемпион мира (2002), чемпион Европы (2003).
 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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