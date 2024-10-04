Фото Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха очаровало поклонников: благородная красота

Актриса Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух появились на светском мероприятии в аристократических образах.
Звезда сериала "Папины дочки" опубликовала в "Инстаграме"* фото со дня рождения актрисы Лизы Моряк.
"Какой красивый вечер получился! Элегантный, яркий, музыкальный, душевный," — написала актриса под снимками.
На фото Арзамасова и Авербух предстали истинными аристократами в шикарных нарядах.
Поклонники звезды остались в восторге от снимков супружеской пары.
"Красивые, душевные фото. Вы очень красивая пара";
"Шикарная Лиза, декольте просто огонь";
"Любуюсь вами, Лиза. Такая благородная красота, такая изысканная и нежная", — писали фолловеры под постом актрисы.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Илья́ Изясла́вич Авербу́х (род. 18 декабря 1973, Москва) — советский и российский фигурист еврейского происхождения. В паре с Ириной Лобачёвой — серебряный призёр Олимпийских игр (2002), чемпион мира (2002), чемпион Европы (2003).
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Pravda.Ru публикует перевод материала американского The National Interest (TNI) о переломном моменте для западных истребителей F-16.