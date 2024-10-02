Любовь Успенская рассказала подробности о пропаже дочери: боюсь, что она в руках шантажистов

Певица Любовь Успенская взмолилась о помощи, так как её единственная дочь Татьяна Плаксина пропала.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

Королева русского шансона подтвердила информацию о бесследном исчезновении дочери Татьяны Плаксиной.

Певица вне себя от горя и страхов, так как подозревает, что дочь похитили после того, как она посещала ДНР и ЛНР. Телефоны наследницы, по словам певицы, остались дома.

"Я была на гастролях и не знаю, что произошло! Я сейчас в таком недоумении, в панике, я боюсь, что она в руках шантажистов, потому что она дочь известной певицы! Помогите", — взмолилась Успенская в беседе со "СтарХитом".

Звезда призвала всех людей, которые что-либо знают о местонахождении Татьяны Плаксиной, поделиться информацией.

Ранее Любовь Успенская обратилась за помощью к общественному деятелю Виталию Бородину.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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