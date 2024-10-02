Арзамасова показала новое фото с Дарьей Мельниковой после волны хейта: решили усугубить

Актриса Лиза Арзамасова отреагировала на хейт в сторону коллеги по сериалу "Папины дочки", актрисы Дарьи Мельниковой.
Лиза Арзамасова сделала вывод после публикации в "Инстаграме"* фото актрисы Дарьи Мельниковой. Она припомнила волну хейта в сторону коллеги по популярному ситкому.
Мельникову критиковали за то, что она якобы состарилась, а Лизу Арзамасову называли мужиком.
"И понеслось… Нет, на моих страницах ещё гуманно, а на просторах интернета — йю-хуууу!… Если вы думали спрятаться от нас со своими комментариями, отсидеться далеко, то даже не надейтесь", — написала супруга фигуриста Ильи Авербуха в соцсетях.
Арзамасова опубликовала новый снимок, на котором Дарья Мельникова предстала в образе седой старухи, а Арзамасова перевоплотилась в образ мужика с щетиной.
"Мы решили продолжить, углубить и усугубить", — объяснила новый снимок звезда "Папиных дочек".
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки».
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