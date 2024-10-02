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Арзамасова показала новое фото с Дарьей Мельниковой после волны хейта: решили усугубить

1:11
Шоу-бизнес

Актриса Лиза Арзамасова отреагировала на хейт в сторону коллеги по сериалу "Папины дочки", актрисы Дарьи Мельниковой.

Арзамасова показала новое фото с Дарьей Мельниковой после волны хейта: решили усугубить
Фото: https://www.instagram.com/liza_arzamasova by Инстаграм Лизы Арзамасовой is licensed under public doman

Лиза Арзамасова сделала вывод после публикации в "Инстаграме"* фото актрисы Дарьи Мельниковой. Она припомнила волну хейта в сторону коллеги по популярному ситкому.

Мельникову критиковали за то, что она якобы состарилась, а Лизу Арзамасову называли мужиком.

"И понеслось… Нет, на моих страницах ещё гуманно, а на просторах интернета — йю-хуууу!… Если вы думали спрятаться от нас со своими комментариями, отсидеться далеко, то даже не надейтесь", — написала супруга фигуриста Ильи Авербуха в соцсетях.

Арзамасова опубликовала новый снимок, на котором Дарья Мельникова предстала в образе седой старухи, а Арзамасова перевоплотилась в образ мужика с щетиной.

"Мы решили продолжить, углубить и усугубить", — объяснила новый снимок звезда "Папиных дочек".

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Уточнения

Елизаве́та Никола́евна Арзама́сова (род. 17 марта 1995, Москва) — российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.

Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа. Широкую известность получила за роль Жени Васнецовой в сериале «Папины дочки».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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