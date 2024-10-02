Певица Любовь Успенская заявила о похищении своей дочери Татьяны Плаксиной

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Любовь Успенская рассказала, что её наследница Татьяна Плаксина пропала. Певица считает, что её дочь похитили.

Фото: https://vk.com/uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public doman

По информации Telegram-канала Mash, Любовь Успенская заявила о пропаже своей дочери.

Королева русского шансона предположила, что Татьяну могли похитить из-за того, что она часто посещала ДНР и ЛНР.

Общественный деятель Виталий Бородин рассказал, что певица уже обратилась к нему с криком о помощи.

Ранее Любовь Успенская рассказала о бандите, который добивался её любви в 90-х годах, насылая на неё рэкет.

Уточнения

Любо́вь За́лмановна Успе́нская (урождённая Си́цкер; род. 24 февраля 1954, Киев, Украинская ССР, СССР) — советская, российская и американская певица, исполнительница городских романсов и русского шансона.



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