Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала попытку признать дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой недействительной.
Лера Кудрявцева отреагировала на новость о том, что верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации звезды фигурного катания Камилы Валиевой.
"Что сказать. Было ожидаемо. Несправедливо и жестоко", — написала звезда ТВ.
Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, следят ли они за развитием расследования.
Ранее фигуристка Камила Валиева рассказала, как спортсменкам приходится следить за лишним весом.
Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Город Угледар вернулся домой, в Россию. И это — главное событие прошедшего дня не только на Южнодонецком направлении, но и всей СВО.