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Лера Кудрявцева высказалась об отказе суда Швейцарии аннулировать дисквалификацию Камилы Валиевой

0:39
Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала попытку признать дисквалификацию фигуристки Камилы Валиевой недействительной.

Лера Кудрявцева высказалась об отказе суда Швейцарии аннулировать дисквалификацию Камилы Валиевой
Фото: https://vk.com/kamilavalieva2626 by ВК-аккаунт Камилы Валиевой is licensed under public doman

Лера Кудрявцева отреагировала на новость о том, что верховный суд Швейцарии отклонил апелляцию на решение CAS о дисквалификации звезды фигурного катания Камилы Валиевой.

"Что сказать. Было ожидаемо. Несправедливо и жестоко", — написала звезда ТВ.

Телеведущая поинтересовалась у подписчиков, следят ли они за развитием расследования.

Ранее фигуристка Камила Валиева рассказала, как спортсменкам приходится следить за лишним весом.

Уточнения

Ками́ла Вале́рьевна Вали́ева (тат. Камилә Валерий кызы Вәлиева; род. 26 апреля 2006, Казань) — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата России (2021), чемпионка мира среди юниоров (2020), победительница финала юниорского Гран-при сезона 2019/2020.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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